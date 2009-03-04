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Posted 4 марта 2009, 14:19

Published 4 марта 2009, 14:19

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Зарплаты потеряли до 40%

4 марта 2009, 14:19
Уровень зарплат в российских компаниях упал от 10-ти до 40-ка %. Снижение уровня заработной платы наблюдается почти во всех секторах экономики, свидетельствуют данные кадровых агентств.

Зарплата, на которую зовут средний менеджмент, так называемые белые воротнички, сократилась на 20–30. Квалифицированные рабочие, или «синие воротнички», потеряли в потенциальных доходах примерно 10%. Впрочем, сокращается не только уровень предлагаемых зарплат. Как отмечает «Деловой Квартал», компании урезают оклады не только новым, но и работающим сотрудникам. О сокращении своей зарплаты или зарплаты членов своей семьи говорят почти 30% жителей России, отмечает эксперт Аналитического центра Юрия Левады Мария Красильникова. Как минимум до весны ситуация лучше не станет, утверждают специалисты.

#Общество
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