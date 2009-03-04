Зарплаты потеряли до 40%

Зарплата, на которую зовут средний менеджмент, так называемые белые воротнички, сократилась на 20–30. Квалифицированные рабочие, или «синие воротнички», потеряли в потенциальных доходах примерно 10%. Впрочем, сокращается не только уровень предлагаемых зарплат. Как отмечает «Деловой Квартал», компании урезают оклады не только новым, но и работающим сотрудникам. О сокращении своей зарплаты или зарплаты членов своей семьи говорят почти 30% жителей России, отмечает эксперт Аналитического центра Юрия Левады Мария Красильникова. Как минимум до весны ситуация лучше не станет, утверждают специалисты.