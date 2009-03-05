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Posted 5 марта 2009, 15:34

Published 5 марта 2009, 15:34

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

170 работников механического завода «Уралец» могут смело смотреть в будущее

5 марта 2009, 15:34
Об этом пишет в сегодняшнем выпуске газета «Горнозаводская панорама».

По словам производственного директора мехзавода Евгения Сиденькова, в ближайшее время будут реализовываться две линии развития. Первая – это проект по выпуску полипропиленовых труб. Планируется изготавливать даже гигантскую трубу диаметром 3 метра. Не менее амбициозны планы по производству элементов дорожного заграждения. Уже сейчас на «Уральце» выпускаются стойки и консоли. Впереди – освоение всего комплекта, включая балки.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
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