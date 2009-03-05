170 работников механического завода «Уралец» могут смело смотреть в будущее

По словам производственного директора мехзавода Евгения Сиденькова, в ближайшее время будут реализовываться две линии развития. Первая – это проект по выпуску полипропиленовых труб. Планируется изготавливать даже гигантскую трубу диаметром 3 метра. Не менее амбициозны планы по производству элементов дорожного заграждения. Уже сейчас на «Уральце» выпускаются стойки и консоли. Впереди – освоение всего комплекта, включая балки.