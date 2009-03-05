Бюджет Свердловской области рискует недобрать 33 миллиарда рублей

Таким образом, бюджетный «недобор» может составить треть от запланированных объемов. Областные власти договорились о займе из федерального бюджета на кассовые разрывы в областном бюджете, которые будут возникать в течение этого года. И первый транш в размере 1 миллиарда 100 миллионов рублей должен поступить уже в самое ближайшее время. Также в областном правительстве рассматривают вариант об изъятии бюджетных излишков у муниципалитетов Среднего Урала.