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Posted 5 марта 2009, 15:34

Published 5 марта 2009, 15:34

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Бюджет Свердловской области рискует недобрать 33 миллиарда рублей

5 марта 2009, 15:34
Бюджет на этот год был запланирован на уровне 95 миллиардов рублей, что на 4,8 миллиарда меньше бюджетных параметров прошлого года. На данный момент возникли серьезные проблемы со сбором налога на прибыль и НДФЛ.

Таким образом, бюджетный «недобор» может составить треть от запланированных объемов. Областные власти договорились о займе из федерального бюджета на кассовые разрывы в областном бюджете, которые будут возникать в течение этого года. И первый транш в размере 1 миллиарда 100 миллионов рублей должен поступить уже в самое ближайшее время. Также в областном правительстве рассматривают вариант об изъятии бюджетных излишков у муниципалитетов Среднего Урала.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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