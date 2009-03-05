Фальшивомонетчики переходят на крупный номинал

Основная тенденция года — чаще подделываются банкноты более крупного номинала.В частности, еще более популярной среди мошенников стала 1000-рублевая купюра.. «Банк России» отмечает и случаи выявления курьезных подделок: в частности, в 2007 году изобретательные мошенники изготовили две банкноты номиналом 10000 рублей, несуществующие в природе.