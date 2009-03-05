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Posted 5 марта 2009, 15:34

Published 5 марта 2009, 15:34

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Фальшивомонетчики переходят на крупный номинал

5 марта 2009, 15:34
«Банк России» накануне опубликовал данные о состоянии фальшивомонетничества в банковской системе страны по итогам прошлого года.

Основная тенденция года — чаще подделываются банкноты более крупного номинала.В частности, еще более популярной среди мошенников стала 1000-рублевая купюра.. «Банк России» отмечает и случаи выявления курьезных подделок: в частности, в 2007 году изобретательные мошенники изготовили две банкноты номиналом 10000 рублей, несуществующие в природе.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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