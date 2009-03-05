Миграционная ситуация в Свердловской области несмотря на экономический кризис пока стабильна

По его словам, выходцы из стран СНГ продолжают приезжать в регион и устраиваться на работу. Большинство приезжих трудятся в строительной сфере, в сфере торговли и транспорта. Вместе с тем по его словам, отмечается некоторый спад в количестве приезжающих иностранцев, правда объясняется он сотрудниками ФМС более сезонностью миграционных потоков, нежели последствиями экономического кризиса. «Иностранцы уже не едут «на авось», а пытаются найти гарантированную работу на предприятиях, которые их готовы принимать»,— подчеркнул Игорь Семочкин.