Мисс Свердловская магистраль-2009

Тагильское отделение дороги представляют Елена Перетыкина и Эльвира Хаматзарова. В этом году победительницы будут выбраны по 12 номинациям. Кроме того, организовано Интернет-голосование. Все желающие могут проголосовать за любую понравившуюся девушку на сайте Свердловской железной дороги www.svzd.rzd.ru. Основной темой конкура выбран Саммит стран Шанхайской Организации Содружества. Многонациональности участников ШОС будет посвящен конкурсный танцевальныйвыход участниц «Национальный костюм».