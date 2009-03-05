TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта 2009, 15:34

Published 5 марта 2009, 15:34

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Мисс Свердловская магистраль-2009

5 марта 2009, 15:34
В финале конкурса «Мисс Свердловская магистраль-2009» примут участие 26 девушек, из Свердловской и Тюменской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Тагильское отделение дороги представляют Елена Перетыкина и Эльвира Хаматзарова. В этом году победительницы будут выбраны по 12 номинациям. Кроме того, организовано Интернет-голосование. Все желающие могут проголосовать за любую понравившуюся девушку на сайте Свердловской железной дороги www.svzd.rzd.ru. Основной темой конкура выбран Саммит стран Шанхайской Организации Содружества. Многонациональности участников ШОС будет посвящен конкурсный танцевальныйвыход участниц «Национальный костюм».

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34