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Posted 5 марта 2009, 15:34

Published 5 марта 2009, 15:34

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Поддельные тысячи заполонили Свердловскую область

5 марта 2009, 15:34
За последние две недели в городе значительно участились случаи обнаружения поддельных 1000-рублевых купюр.

Подделки серии ОП и ОМ заполонили не только Нижний Тагил, но и другие города Свердловской области. Фальшивки достаточно высокого качества и распознать их в обычных условиях довольно сложно. Поэтому большинство подделок обнаруживаются уже в банках города и расчетно-кассовом центре, куда поступают после сдачи выручки из различных торговых организаций.По словам начальника ОБЭП ОВД по Ленинскому району Олега Гукасяна на сегодняшний день преступники научились подделывать многие отличительные признаки подлинных банкнот. И все же, если быть достаточно внимательным, подделку можно определить по некоторым отличительным признакам. Прежде всего, на тысячных банкнотах нужно обратить внимание на имеющиеся на них эмблему Банка России и герб Ярославля, которые под определенным углом зрения меняют цвет.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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