Свердловскую область нужно ориентировать на производство продуктов питания

Об этом на совещании глав муниципальных образований заявил губернатор Эдуард Россель. По его словам, нужно больше внимания уделять выращиванию и добыче ягод и грибов. Этими продуктами нужно не только обеспечивать Урал, но и сопредельные регионы, - заявил Россель. "В то время, как металл берут уже по почти нулевой цене, и никто не знает, когда вырастет спрос, рынок продуктов остается надежным бизнесом", - отметил губернатор.