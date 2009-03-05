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Posted 5 марта 2009, 15:34

Published 5 марта 2009, 15:34

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Свердловскую область нужно ориентировать на производство продуктов питания

5 марта 2009, 15:34
Эта сфера приносит более стабильный доход, чем, к примеру, металлургия.

Об этом на совещании глав муниципальных образований заявил губернатор Эдуард Россель. По его словам, нужно больше внимания уделять выращиванию и добыче ягод и грибов. Этими продуктами нужно не только обеспечивать Урал, но и сопредельные регионы, - заявил Россель. "В то время, как металл берут уже по почти нулевой цене, и никто не знает, когда вырастет спрос, рынок продуктов остается надежным бизнесом", - отметил губернатор.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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