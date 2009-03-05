Темпы прироста вкладов в этом году составят 14-18%

Если прогноз окажется верным, то абсолютный прирост вкладов в текущем году составит более 820 миллиардов рублей. С одной стороны, снижение объемов потребительского кредитования, рост процентных ставок по вкладам и стагнация фондового рынка будут способствовать увеличению объема банковских вкладов. С другой стороны, уменьшение темпов роста доходов населения, а также опасения инфляции и снижения курса рубля будут препятствовать сберегательной активности населения.