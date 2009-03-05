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Posted 5 марта 2009, 15:34

Published 5 марта 2009, 15:34

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Темпы прироста вкладов в этом году составят 14-18%

5 марта 2009, 15:34
Такой прогноз дали специалисты государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», сообщает АПИ.

Если прогноз окажется верным, то абсолютный прирост вкладов в текущем году составит более 820 миллиардов рублей. С одной стороны, снижение объемов потребительского кредитования, рост процентных ставок по вкладам и стагнация фондового рынка будут способствовать увеличению объема банковских вкладов. С другой стороны, уменьшение темпов роста доходов населения, а также опасения инфляции и снижения курса рубля будут препятствовать сберегательной активности населения.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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