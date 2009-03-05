TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта 2009, 15:34

Published 5 марта 2009, 15:34

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Запасной роддом откроется на Вагонке или Старателе

5 марта 2009, 15:34
Где именно – решается сейчас. Рассматриваются две площадки – больница отделения железной дороги на Старателе и отделение гинекологии в центральной городской больнице на Вагонке.

Условия для развертывания временного роддома и там, и тут по существу равны.Главным критерием станет, скорее всего, цена вопроса. Стоимость размещения на территории старательской больницы пока не названа. А затраты на перепланировку в стационаре Дзержинского района –2 миллиона рублей. Временная площадка будет развернута минимум на три недели, за это время работающие роддомы проведут необходимую помывку, чтобы избежать возможной вспышки инфекций. В настоящее время ситуация в родильных домах стабильная, в среднем в сутки проходит 13 родов.

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34