Запасной роддом откроется на Вагонке или Старателе

Условия для развертывания временного роддома и там, и тут по существу равны.Главным критерием станет, скорее всего, цена вопроса. Стоимость размещения на территории старательской больницы пока не названа. А затраты на перепланировку в стационаре Дзержинского района –2 миллиона рублей. Временная площадка будет развернута минимум на три недели, за это время работающие роддомы проведут необходимую помывку, чтобы избежать возможной вспышки инфекций. В настоящее время ситуация в родильных домах стабильная, в среднем в сутки проходит 13 родов.