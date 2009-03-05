Железная дорога предотвращает паводки

В течение марта будет проведена проверка состояния всех плотин, водохранилищ, прорыв которых может угрожать сохранности железнодорожных сооружений и безопасности движения поездов. До 15 марта планируется завершить уборку снежных валов и вывоз снега с территории станций. Руководство отделения будет осуществлять оперативное взаимодействие с противопаводковыми комиссиями муниципальных образований и подразделениями МЧС. По согласованию с администрациями муниципалитетов до 1 апреля будет произведен санкционированный сброс воды из бесхозных и опасных для железнодорожного полотна водохранилищ.