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Posted 5 марта 2009, 15:34

Published 5 марта 2009, 15:34

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Железная дорога предотвращает паводки

5 марта 2009, 15:34
Нижнетагильского отделения железной дороги начались противопаводковые мероприятия. На отделении созданы противопаводковые штабы.

В течение марта будет проведена проверка состояния всех плотин, водохранилищ, прорыв которых может угрожать сохранности железнодорожных сооружений и безопасности движения поездов. До 15 марта планируется завершить уборку снежных валов и вывоз снега с территории станций. Руководство отделения будет осуществлять оперативное взаимодействие с противопаводковыми комиссиями муниципальных образований и подразделениями МЧС. По согласованию с администрациями муниципалитетов до 1 апреля будет произведен санкционированный сброс воды из бесхозных и опасных для железнодорожного полотна водохранилищ.

#Общество
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