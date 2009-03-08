Валентина Исаева поздравляет с 8 марта!

Posted 8 марта 2009, 07:08
Published 8 марта 2009, 07:08
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Женщины Нижнего Тагила не уступают мужчинам ни в уровне образования, нив активной общественной позиции. Во многих сферах деятельности средируководителей среднего звена лидируют именно женщины. Общепризнанно,что и в бизнесе вы не менее успешны. Основой тому – не только вашпрофессионализм, но и уникальная интуиция, и природная аккуратность,умение избегать крайностей и идти на компромисс.
В нашем городе десятки тысяч умных, подготовленных и сильных женщин,женщин, которые могут и стратегически мыслить, и отстаивать интересылюдей.
Даже в праздничный день, тагильчанки трудятся на непрерывныхпроизводствах: у доменных печей и в машиностроительных цехах, пекутхлеб и лечат людей, занимаются другими видами деятельности, на первыйвзгляд, даже несвойственными для женщин, и делают это отлично.
Конечно, одна их основных задач женщин – сохранять семейный очаг,воспитывать детей, наполнять дом теплом и уютом. Но все вы умеетесовмещать эти качества с успешной работой и с активной общественнойдеятельностью.
Милые женщины! С вами связаны свет родного дома, тепло семейного очага, любовь и верность!
Хочу пожелать вам сегодня радости и счастья! Пусть забота и вниманиеваших родных не ограничиваются только одним календарным днем, а станутпостоянными спутниками вашей жизни!
Любви вам и хорошего настроения, всего самого светлого и доброго!
Глава города
Нижний Тагил
В.П. Исаева