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Posted 8 марта 2009, 07:08

Published 8 марта 2009, 07:08

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Валентина Исаева поздравляет с 8 марта!

8 марта 2009, 07:08
От всей души поздравляю вас с праздником! Восьмое марта – это, несомненно, день вашего торжества, торжества доброты, мудрости, красоты и духовной силы.

Женщины Нижнего Тагила не уступают мужчинам ни в уровне образования, нив активной общественной позиции. Во многих сферах деятельности средируководителей среднего звена лидируют именно женщины. Общепризнанно,что и в бизнесе вы не менее успешны. Основой тому – не только вашпрофессионализм, но и уникальная интуиция, и природная аккуратность,умение избегать крайностей и идти на компромисс.

В нашем городе десятки тысяч умных, подготовленных и сильных женщин,женщин, которые могут и стратегически мыслить, и отстаивать интересылюдей.

Даже в праздничный день, тагильчанки трудятся на непрерывныхпроизводствах: у доменных печей и в машиностроительных цехах, пекутхлеб и лечат людей, занимаются другими видами деятельности, на первыйвзгляд, даже несвойственными для женщин, и делают это отлично.

Конечно, одна их основных задач женщин – сохранять семейный очаг,воспитывать детей, наполнять дом теплом и уютом. Но все вы умеетесовмещать эти качества с успешной работой и с активной общественнойдеятельностью.

Милые женщины! С вами связаны свет родного дома, тепло семейного очага, любовь и верность!

Хочу пожелать вам сегодня радости и счастья! Пусть забота и вниманиеваших родных не ограничиваются только одним календарным днем, а станутпостоянными спутниками вашей жизни!

Любви вам и хорошего настроения, всего самого светлого и доброго!

Глава города

Нижний Тагил

В.П. Исаева

#Общество
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