Валентина Исаева поздравляет с 8 марта!

Женщины Нижнего Тагила не уступают мужчинам ни в уровне образования, нив активной общественной позиции. Во многих сферах деятельности средируководителей среднего звена лидируют именно женщины. Общепризнанно,что и в бизнесе вы не менее успешны. Основой тому – не только вашпрофессионализм, но и уникальная интуиция, и природная аккуратность,умение избегать крайностей и идти на компромисс.