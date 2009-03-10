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Posted 10 марта 2009, 11:46

Published 10 марта 2009, 11:46

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Годовое собрание акционеров Уралхимпласта состоится в конце апреля

10 марта 2009, 11:46
Совет директоров Уралхимпласта принял решение о созыве общего годового собрания акционеров. Оно состоится 24 апреля в Нижнем Тагиле.

В этот день акционеры утвердят годовой отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределят прибыли, в том числе дивиденды.

Также в планах годового собрания акционеров ОАО УХП избрание Совета директоров. В список кандидатур для голосования включены: Томас БогдАнович, Денис БоровкОв, Максим Гердт, Хайнц Кайзер, Олег ШИшлов, Йорг ТальбИрски, Михаил Мун и Сергей Григорьев.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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