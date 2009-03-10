Годовое собрание акционеров Уралхимпласта состоится в конце апреля

Posted 10 марта 2009, 11:46
Published 10 марта 2009, 11:46
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В этот день акционеры утвердят годовой отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределят прибыли, в том числе дивиденды.
Также в планах годового собрания акционеров ОАО УХП избрание Совета директоров. В список кандидатур для голосования включены: Томас БогдАнович, Денис БоровкОв, Максим Гердт, Хайнц Кайзер, Олег ШИшлов, Йорг ТальбИрски, Михаил Мун и Сергей Григорьев.
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