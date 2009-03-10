Гости выставки вооружения смогут поучаствовать в Лунном бале

Как сообщает ИТАР-ТАСС, со ссылкой на главу города Валентину Исаеву, такие балы проводятся под открытым небом ночью на территории старого демидовского завода. На них создается атмосфера, позволяющая перенестись на столетия назад. Если интегрировать Лунный бал в программу выставки вооружений – это будет незабываемо, считает Валентина Исаева.