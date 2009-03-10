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Posted 10 марта 2009, 11:46

Published 10 марта 2009, 11:46

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Гости выставки вооружения смогут поучаствовать в Лунном бале

10 марта 2009, 11:46
Гости Российской выставки вооружения, которая пройдет летом в Нижнем Тагиле, смогут стать участниками Лунного бала на территории завода-музея.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, со ссылкой на главу города Валентину Исаеву, такие балы проводятся под открытым небом ночью на территории старого демидовского завода. На них создается атмосфера, позволяющая перенестись на столетия назад. Если интегрировать Лунный бал в программу выставки вооружений – это будет незабываемо, считает Валентина Исаева.

Умелое вплетение такой исторически-культурной «фантасмагории» в жесткую конкретику вооружений будет полезно. Приезжая на следующие выставки, серьезные иностранцы будут утром стремиться на полигон, а вечером - на Бал, какого нет и на карнавале в Венеции, подчеркнула мэр.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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