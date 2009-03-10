Летом в регионе будет 78 тысяч безработных

Posted 10 марта 2009, 11:46
Published 10 марта 2009, 11:46
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По его словам, прогноз на июль был 65 тысяч. Для сравнения - в октябре 2008 года на учете стояли 26 тысяч безработных. Ситуацию с безработицей будут обсуждать в числе других вопросов в Нижнем Тагиле завтра с участием полномочного представителя президента на Урале Николая Винниченко.
Стали известны детали его визита. Кроме посещения Уралвагонзавода и ряда социальных учреждений, полпред проведет совещание, посвященное снижению негативных последствий кризисных явлений. В нем примут участие представители областных и городских властей, депутаты, профсоюзные лидеры, руководители предприятий, банкиры, налоговики, специалисты по занятости и милиционеры.
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