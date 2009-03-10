TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта 2009, 11:46

Published 10 марта 2009, 11:46

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Летом в регионе будет 78 тысяч безработных

10 марта 2009, 11:46
Об этом заявил глава региональной Службы занятости Вячеслав Кривель.

По его словам, прогноз на июль был 65 тысяч. Для сравнения - в октябре 2008 года на учете стояли 26 тысяч безработных. Ситуацию с безработицей будут обсуждать в числе других вопросов в Нижнем Тагиле завтра с участием полномочного представителя президента на Урале Николая Винниченко.

Стали известны детали его визита. Кроме посещения Уралвагонзавода и ряда социальных учреждений, полпред проведет совещание, посвященное снижению негативных последствий кризисных явлений. В нем примут участие представители областных и городских властей, депутаты, профсоюзные лидеры, руководители предприятий, банкиры, налоговики, специалисты по занятости и милиционеры.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34