Летом в регионе будет 78 тысяч безработных

По его словам, прогноз на июль был 65 тысяч. Для сравнения - в октябре 2008 года на учете стояли 26 тысяч безработных. Ситуацию с безработицей будут обсуждать в числе других вопросов в Нижнем Тагиле завтра с участием полномочного представителя президента на Урале Николая Винниченко.