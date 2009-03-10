Рыба, сахар и водка дорожают. А сметана, творог и молоко дешевеют

А в целом с начала года на Среднем Урале продукты питания подорожали на 3 процента, а вот стоимость услуг с начала года увеличилась на 10 процентов, отмечает радиостанция Эхо-Москвы-Екатеринбург. Инфляция с начала года превысила 4 процента.