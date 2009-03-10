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Posted 10 марта 2009, 11:46

Published 10 марта 2009, 11:46

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Рыба, сахар и водка дорожают. А сметана, творог и молоко дешевеют

10 марта 2009, 11:46
Такие тенденции показали цены на продукты питания на прошлой неделе.

Мороженая рыба выросла в цене на 2%. Теперь килограмм рыбы стоит, в среднем, 82 рублей 70 копеек, рассказали нам в Нижнетагильском отделе госстатистики. Почти на 4% подорожал сахар. Его килограмм стоит сегодня 28 рублей 79 копеек. Хотя в отдельных магазинах его цена доходит до 34 рублей.

Водка продаётся по 264 рублей 68 копеек за литр. На рубль с небольшим подешевели сметана, жирный творог и молоко. Литр молока в пакете стоит в среднем 27 рублей 41 копейка. Также снизились цены на картофель, капусту и морковь. Стоимость хлеба за прошедшую неделю не изменилась.

А в целом с начала года на Среднем Урале продукты питания подорожали на 3 процента, а вот стоимость услуг с начала года увеличилась на 10 процентов, отмечает радиостанция Эхо-Москвы-Екатеринбург. Инфляция с начала года превысила 4 процента.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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