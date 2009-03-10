Соревнования IV Зимней Спартакиады учащихся России завершены

Posted 10 марта 2009, 11:46
Published 10 марта 2009, 11:46
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
На третью строчку пьедестала почета поднялись уральцы. Второе место осталось за отлично выступившими в беговой дисциплине атлетами Москвы. Победителями четвертой Зимней Спартакиады стали спортсмены первой команды Приволжского федерального округа. 8-го марта прошли соревнования в спринте.
Спортсменам в личном первенстве предстояло выяснить, кто лучший в прыжках на лыжах с трамплина и гонке на пять километров. Успех сопутствовал Алексею Губину из Москвы, у него 1-е место. На втором Сергей Прошин, представлявший Приволжский округ. Свердловчанин Михаил Шилков на третьем месте.
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