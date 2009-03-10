TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта 2009, 11:46

Published 10 марта 2009, 11:46

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Соревнования IV Зимней Спартакиады учащихся России завершены

10 марта 2009, 11:46
В пятницу у двоеборцев определились сильнейшие в командном первенстве.

На третью строчку пьедестала почета поднялись уральцы. Второе место осталось за отлично выступившими в беговой дисциплине атлетами Москвы. Победителями четвертой Зимней Спартакиады стали спортсмены первой команды Приволжского федерального округа. 8-го марта прошли соревнования в спринте.

Спортсменам в личном первенстве предстояло выяснить, кто лучший в прыжках на лыжах с трамплина и гонке на пять километров. Успех сопутствовал Алексею Губину из Москвы, у него 1-е место. На втором Сергей Прошин, представлявший Приволжский округ. Свердловчанин Михаил Шилков на третьем месте.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Спорт
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34