Соревнования IV Зимней Спартакиады учащихся России завершены

Спортсменам в личном первенстве предстояло выяснить, кто лучший в прыжках на лыжах с трамплина и гонке на пять километров. Успех сопутствовал Алексею Губину из Москвы, у него 1-е место. На втором Сергей Прошин, представлявший Приволжский округ. Свердловчанин Михаил Шилков на третьем месте.