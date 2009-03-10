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Posted 10 марта 2009, 11:46

Published 10 марта 2009, 11:46

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Субсидировать покупку отечественных авто станут госбанки

10 марта 2009, 11:46
Через 10 дней банки начнут выдавать кредиты на приобретение отечественных авто по льготным ставкам. Как сообщает Деловой Квартал, это будут госбанки, поскольку только они получат субсидии из бюджета.

Напомню, Владимир Путин обещал, что государство будет возмещать заемщикам две трети ставки рефинансирования ЦБ. Льготная ставка будет по кредитам, срок которых не превышает двух лет, а цена автомобиля — до 350 000 рублей.

Специальных кредитных продуктов не будет - льготная ставка будет учитываться по обычным программам. Так, сейчас средняя ставка по автокредитам в «ВТБ 24» варьируется от 21 до 24%, с учетом субсидий ее можно снизить до 14%.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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