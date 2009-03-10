Субсидировать покупку отечественных авто станут госбанки

Posted 10 марта 2009, 11:46
Published 10 марта 2009, 11:46
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Напомню, Владимир Путин обещал, что государство будет возмещать заемщикам две трети ставки рефинансирования ЦБ. Льготная ставка будет по кредитам, срок которых не превышает двух лет, а цена автомобиля — до 350 000 рублей.
Специальных кредитных продуктов не будет - льготная ставка будет учитываться по обычным программам. Так, сейчас средняя ставка по автокредитам в «ВТБ 24» варьируется от 21 до 24%, с учетом субсидий ее можно снизить до 14%.
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