Цены на продукцию, производимую свердловскими предприятиями с октября упали в 3 раза

Posted 10 марта 2009, 11:46
Published 10 марта 2009, 11:46
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Об этом сегодня на расширенном заседании областного правительства заявил губернатор Свердловской области Эдуард Россель, сообщает ИТАР-ТАСС. «Соответственно областной бюджет будет очень тяжелым. Мы получим в три раза меньше прибыли», - заявил губернатор, отметив, что в более лучшем положении сейчас находятся бюджеты муниципальных образований, так как они формируются за счет налогов на физических лиц.
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