Цены на продукцию, производимую свердловскими предприятиями с октября упали в 3 раза

Об этом сегодня на расширенном заседании областного правительства заявил губернатор Свердловской области Эдуард Россель, сообщает ИТАР-ТАСС. «Соответственно областной бюджет будет очень тяжелым. Мы получим в три раза меньше прибыли», - заявил губернатор, отметив, что в более лучшем положении сейчас находятся бюджеты муниципальных образований, так как они формируются за счет налогов на физических лиц.