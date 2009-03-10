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Posted 10 марта 2009, 11:46

Published 10 марта 2009, 11:46

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Цены на продукцию, производимую свердловскими предприятиями с октября упали в 3 раза

10 марта 2009, 11:46
А некоторым позициям, в частности по металлургии - в 4 раза.

Об этом сегодня на расширенном заседании областного правительства заявил губернатор Свердловской области Эдуард Россель, сообщает ИТАР-ТАСС. «Соответственно областной бюджет будет очень тяжелым. Мы получим в три раза меньше прибыли», - заявил губернатор, отметив, что в более лучшем положении сейчас находятся бюджеты муниципальных образований, так как они формируются за счет налогов на физических лиц.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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