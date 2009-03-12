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Posted 11 марта 2009, 21:29

Published 11 марта 2009, 21:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

На ВГОКе продолжают реализовывать уникальный экологический проект

11 марта 2009, 21:29
Высокогорский ГОК реализует проект по уникальной технологии восстановления земель, нарушенных в результате 270-летней добычи железной руды открытым способом.

Сейчас строят новый шламоотвод. Он позволит каждый час сбрасывать в Главный карьер около 2 тысяч кубометров пульпы – это смесь воды и отходов обогащения. Пуск нового шламопровода запланирован на апрель. Главный карьер образован в результате промышленной разработки горы Высокая. Освоение месторождения началось по указу Петра I за год до основания Нижнего Тагила. На протяжении почти 3 веков здесь велась добыча железной руды открытым способом. Сейчас запасы полезных ископаемых горы Высокой отработаны, ВГОК ведет рекультивацию нарушенных производством земель.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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