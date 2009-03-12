На ВГОКе продолжают реализовывать уникальный экологический проект

Сейчас строят новый шламоотвод. Он позволит каждый час сбрасывать в Главный карьер около 2 тысяч кубометров пульпы – это смесь воды и отходов обогащения. Пуск нового шламопровода запланирован на апрель. Главный карьер образован в результате промышленной разработки горы Высокая. Освоение месторождения началось по указу Петра I за год до основания Нижнего Тагила. На протяжении почти 3 веков здесь велась добыча железной руды открытым способом. Сейчас запасы полезных ископаемых горы Высокой отработаны, ВГОК ведет рекультивацию нарушенных производством земель.