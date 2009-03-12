Получить консультации специалистов по защите прав потребителей тагильчане смогут 16-го марта

Как рассказала нам главный специалист-эксперт нижнетагильского управления Роспотребнадзора Елена СтАрикова, любая ситуация, когда человеку приходится платить деньги, регулируется законом о защите прав потребителей. Если у вас возникли вопросы, к примеру, при покупке или продаже товаров, установке дверей или окон, получить исчерпывающие консультации вы можете в рамках Дня защиты прав потребителей 16-го марта. Тогда пройдет День открытых дверей в отделе по защите прав потребителей нижнетагильского управления Роспотребнадзора. Он располагается по адресу Карла Маркса, 29. Посетителей там будут ждать 16-го марта с 9-ти до 16-ти часов. В это же время будет работать «горячая линия» по телефону 419-333.