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Posted 11 марта 2009, 21:29

Published 11 марта 2009, 21:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Получить консультации специалистов по защите прав потребителей тагильчане смогут 16-го марта

11 марта 2009, 21:29
Специалисты по защите прав потребителей ответят на вопросы всех желающих.

Как рассказала нам главный специалист-эксперт нижнетагильского управления Роспотребнадзора Елена СтАрикова, любая ситуация, когда человеку приходится платить деньги, регулируется законом о защите прав потребителей. Если у вас возникли вопросы, к примеру, при покупке или продаже товаров, установке дверей или окон, получить исчерпывающие консультации вы можете в рамках Дня защиты прав потребителей 16-го марта. Тогда пройдет День открытых дверей в отделе по защите прав потребителей нижнетагильского управления Роспотребнадзора. Он располагается по адресу Карла Маркса, 29. Посетителей там будут ждать 16-го марта с 9-ти до 16-ти часов. В это же время будет работать «горячая линия» по телефону 419-333.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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