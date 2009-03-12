Праздник бокса, причем, женского, ждет тагильчан в конце апреля

Спортклуб «Спутник» будут представлять чемпионка Европы мастер спорта международного класса Ирина ПотЕева, победительница международного турнира мастер спорта Вера СлУгина, призеры Первенства УрФО и чемпионки Свердловской области Дарья ЛукинА и Анастасия БадретдИнова. Помимо спортсменок «Спутника» Нижний Тагил будет представлен командой «Юпитера». ЭтоВалерия Масленникова, Кристина Конина, Яна Осокина и Анастасия Южакова. Не исключено, что в качестве почетного гостя чемпионата в Нижний Тагил приедет абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.