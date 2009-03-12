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Posted 11 марта 2009, 21:29

Published 11 марта 2009, 21:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Праздник бокса, причем, женского, ждет тагильчан в конце апреля

11 марта 2009, 21:29
Чемпионат России по боксу среди женщин, в котором примут участие сильнейшие спортсменки страны, пройдет в спортивном комплексе Уралвагонзавода с 20 по 26 апреля.

Спортклуб «Спутник» будут представлять чемпионка Европы мастер спорта международного класса Ирина ПотЕева, победительница международного турнира мастер спорта Вера СлУгина, призеры Первенства УрФО и чемпионки Свердловской области Дарья ЛукинА и Анастасия БадретдИнова. Помимо спортсменок «Спутника» Нижний Тагил будет представлен командой «Юпитера». ЭтоВалерия Масленникова, Кристина Конина, Яна Осокина и Анастасия Южакова. Не исключено, что в качестве почетного гостя чемпионата в Нижний Тагил приедет абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Спорт
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