Праздник бокса, причем, женского, ждет тагильчан в конце апреля

Posted 11 марта 2009, 21:29
Published 11 марта 2009, 21:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Спортклуб «Спутник» будут представлять чемпионка Европы мастер спорта международного класса Ирина ПотЕева, победительница международного турнира мастер спорта Вера СлУгина, призеры Первенства УрФО и чемпионки Свердловской области Дарья ЛукинА и Анастасия БадретдИнова. Помимо спортсменок «Спутника» Нижний Тагил будет представлен командой «Юпитера». ЭтоВалерия Масленникова, Кристина Конина, Яна Осокина и Анастасия Южакова. Не исключено, что в качестве почетного гостя чемпионата в Нижний Тагил приедет абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM