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Posted 11 марта 2009, 21:29

Published 11 марта 2009, 21:29

Modified 21 мая 2023, 12:29

Updated 21 мая 2023, 12:29

Таксист, получивший 3 удара ножом, помог милиционерам задержать преступников

11 марта 2009, 21:29
Дерзкое нападение на таксиста произошло в ночь на 9 марта.

Две мужчин сели в такси у кинотеатра Сталь и попросили отвезти их в Шайтанку. Но у ворот коллективного сада Старатель-2 потребовали водителя остановить машину. Ударили водителя ножом в горло, живот и пах, выкинули из автомобиля и уехали. Таксист, у которого был с собой сотовый телефон, позвонил жене, из последних сил добрался до сторожа сада, и обратился в милицию. Угнанное авто задержали в районе посёлка Отрадный. В салоне к тому времени находился только один из нападавших, который по дороге усел подобрать девушку. Позже был задержан и второй преступник. Оба мужчины ранее уже были судимы. В прошлом году они освободились из мест заключения, проведя там более 10 лет. Пострадавшему мужчине была сделана экстренная операция, в настоящее время угрозы для его жизни нет.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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