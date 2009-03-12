Улыбнулась фортуна – заплати налог

Так, декларации должны предоставить тагильчане, сдающие квартиры в наем, продавшие дома, квартиры, комнаты, дачи, садовые домики, земельные участки и транспорт. Предоставить декларацию обязаны и предприниматели без образования юридического лица, нотариусы, адвокаты. Кроме того, все, кому в прошлом году посчастливилось получить выигрыш, тоже обязаны задекларировать такой доход. Это могут быть выигрыши в лотереи, тотализаторы, а также в игровых автоматах. Налоговики напоминают, что последний день подачи декларации – 30-е апреля. Все вопросы можно задать по телефону 49-59-58.