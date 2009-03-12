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Posted 11 марта 2009, 21:29

Published 11 марта 2009, 21:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Улыбнулась фортуна – заплати налог

11 марта 2009, 21:29
Выиграл у однорукого бандита – заплати налоги. Нижнетагильские налоговики напоминают, кому необходимо отчитаться о доходах.

Так, декларации должны предоставить тагильчане, сдающие квартиры в наем, продавшие дома, квартиры, комнаты, дачи, садовые домики, земельные участки и транспорт. Предоставить декларацию обязаны и предприниматели без образования юридического лица, нотариусы, адвокаты. Кроме того, все, кому в прошлом году посчастливилось получить выигрыш, тоже обязаны задекларировать такой доход. Это могут быть выигрыши в лотереи, тотализаторы, а также в игровых автоматах. Налоговики напоминают, что последний день подачи декларации – 30-е апреля. Все вопросы можно задать по телефону 49-59-58.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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