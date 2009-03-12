Уралхимпласт работает с перевыполнением плана

Posted 11 марта 2009, 21:29
Published 11 марта 2009, 21:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По данным экономистов холдинга, по выпуску отдельных видов продукции наблюдается рост производства по сравнению с началом прошлого года. Производственная программа марта предполагает увеличение выпускапластикатов ПВХ и полиэтиленполиаминов, что связано с «оживлением» рынков сбыта компании как российских, так и зарубежных, к примеру, китайского.
Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM