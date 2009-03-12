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Posted 11 марта 2009, 21:29

Published 11 марта 2009, 21:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Уралхимпласт работает с перевыполнением плана

11 марта 2009, 21:29
Как сообщает пресс-служба компании, за январь и февраль производственная программа выполнена на 103,5 %.

По данным экономистов холдинга, по выпуску отдельных видов продукции наблюдается рост производства по сравнению с началом прошлого года. Производственная программа марта предполагает увеличение выпускапластикатов ПВХ и полиэтиленполиаминов, что связано с «оживлением» рынков сбыта компании как российских, так и зарубежных, к примеру, китайского.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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