Уралхимпласт работает с перевыполнением плана

По данным экономистов холдинга, по выпуску отдельных видов продукции наблюдается рост производства по сравнению с началом прошлого года. Производственная программа марта предполагает увеличение выпускапластикатов ПВХ и полиэтиленполиаминов, что связано с «оживлением» рынков сбыта компании как российских, так и зарубежных, к примеру, китайского.