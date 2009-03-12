Уровень безработицы в Нижнем Тагиле ниже, чем в регионе в целом

Posted 11 марта 2009, 21:29
Published 11 марта 2009, 21:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Как заявил сегодня в Нижнем Тагиле на встрече с полпредом президента Николаем Винниченко директор государственной службы занятости Свердловской области Вячеслав Кривель, динамика роста безработицы в Нижнем Тагиле гораздо меньше, чем по Свердловской области в целом. Еженедельно в нижнетагильской службе занятости бывает около 100-а человек. За последнее время трудоустроено 1600 тагильчан. 120 человек переобучено. Вакансий в базе данных нижнетагильского центра занятости сегодня 1380. Рост безработицы и антикризисные меры полпред президента на Урале Николай Винниченко обсуждал сегодня в Нижнем Тагиле с губернатора, представителями областного кабмина, городскими властями и руководителями различных предприятий и учреждений.
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