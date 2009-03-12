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Posted 11 марта 2009, 21:29

Published 11 марта 2009, 21:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Уровень безработицы в Нижнем Тагиле ниже, чем в регионе в целом

11 марта 2009, 21:29
Уровень безработицы в Нижнем Тагиле составляет 1,6 процента при среднеобластном уровне 2,73.

Как заявил сегодня в Нижнем Тагиле на встрече с полпредом президента Николаем Винниченко директор государственной службы занятости Свердловской области Вячеслав Кривель, динамика роста безработицы в Нижнем Тагиле гораздо меньше, чем по Свердловской области в целом. Еженедельно в нижнетагильской службе занятости бывает около 100-а человек. За последнее время трудоустроено 1600 тагильчан. 120 человек переобучено. Вакансий в базе данных нижнетагильского центра занятости сегодня 1380. Рост безработицы и антикризисные меры полпред президента на Урале Николай Винниченко обсуждал сегодня в Нижнем Тагиле с губернатора, представителями областного кабмина, городскими властями и руководителями различных предприятий и учреждений.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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