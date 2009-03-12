Валентина Исаева на 24-ом месте в рейтинге публичной активности Уральского округа

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель – на втором месте. Обошел его только губернатор Челябинской области Петр Сумин. А полпред президента Николай Винниченко в рейтинге публичной активности персон Уральского округа на 7-м месте. 24-е место – это самая середина списка, - Валентине Исаевой обеспечили 74 упоминания в Интернет-СМИ в течение февраля. В декабре имя Валентины Исаевой появлялось в Рунете два раза реже. Всего же для составления рейтинга отслеживается упоминание фамилий более 800 уральских политиков, бизнесменов и общественных деятелей.