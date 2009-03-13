Google превратил голосовую почту в текстовую

Пользователь может ознакомиться с аудиозаписью и ее расшифровкой, зайдя на персональную страницу в Google Voice, либо получить расшифровку по SMS. Пока система работает только с английским языком. Технология, используемая в Google Voice, разработана компанией GrandCentral, которую Google купил в июле 2007 года. Пока сервис смогут опробовать только зарегистрированные пользователи GrandCentral. Позднее доступ к Google Voice получат остальные пользователи поисковика, отмечает ЛентаРу.