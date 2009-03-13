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Posted 13 марта 2009, 06:36

Published 13 марта 2009, 06:36

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Google превратил голосовую почту в текстовую

13 марта 2009, 06:36
Компания Google анонсировала сервис Google Mail, который распознаёт сообщения голосовой почты и преобразует их в текстовые, говорится в официальном блоге поисковика.

Пользователь может ознакомиться с аудиозаписью и ее расшифровкой, зайдя на персональную страницу в Google Voice, либо получить расшифровку по SMS. Пока система работает только с английским языком. Технология, используемая в Google Voice, разработана компанией GrandCentral, которую Google купил в июле 2007 года. Пока сервис смогут опробовать только зарегистрированные пользователи GrandCentral. Позднее доступ к Google Voice получат остальные пользователи поисковика, отмечает ЛентаРу.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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