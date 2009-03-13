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Posted 13 марта 2009, 06:36

Published 13 марта 2009, 06:36

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

К работе антикризисного штаба у полпреда есть замечания

13 марта 2009, 06:36
Полпред Николай Винниченко отметил, что в городе выстроена система антикризисных мер. Но есть отдельные недостатки.

В частности, антикризисному штабу следует обращать больше внимания на решение конкретных проблем и воздействовать на ситуацию, заметил Николай Винниченко. Он заявил, что не видит системной работы в отношении Ником-огнеупора и пострадавших работников этого предприятия, которых уволили без выходного пособия и с долгами по выплате заработной платы. Полпред также пожелал, чтобы в своей работе антикризисный штаб Тагила анализировал еженедельное изменение уровня безработицы и долгов по заработной плате.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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