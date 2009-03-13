К работе антикризисного штаба у полпреда есть замечания

В частности, антикризисному штабу следует обращать больше внимания на решение конкретных проблем и воздействовать на ситуацию, заметил Николай Винниченко. Он заявил, что не видит системной работы в отношении Ником-огнеупора и пострадавших работников этого предприятия, которых уволили без выходного пособия и с долгами по выплате заработной платы. Полпред также пожелал, чтобы в своей работе антикризисный штаб Тагила анализировал еженедельное изменение уровня безработицы и долгов по заработной плате.