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Posted 13 марта 2009, 06:36

Published 13 марта 2009, 06:36

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Организаторы выставки вооружений решают проблему пробок

13 марта 2009, 06:36
В прошлый раз неожиданно мощный наплыв зрителей привел к тому, что посетителям на личном автотранспорте пришлось по нескольку часов простаивать в огромных пробках на солнцепеке.

Организаторы нынешней выставки вооружений рассматривают различные варианты. Так, на время работы выставки может быть изменена схема движения транспорта в районе Старателя. Кроме того, возможно, посетителей выставки на полигон будут доставлять только общественным транспортом, а рядом со Свердловским трактом организуют дополнительные автостоянки на 5 тысяч мест, отмечает пресс-служба администрации города.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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