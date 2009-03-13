Организаторы выставки вооружений решают проблему пробок

Posted 13 марта 2009, 06:36
Published 13 марта 2009, 06:36
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Организаторы нынешней выставки вооружений рассматривают различные варианты. Так, на время работы выставки может быть изменена схема движения транспорта в районе Старателя. Кроме того, возможно, посетителей выставки на полигон будут доставлять только общественным транспортом, а рядом со Свердловским трактом организуют дополнительные автостоянки на 5 тысяч мест, отмечает пресс-служба администрации города.
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