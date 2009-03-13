Рост безработицы в Свердловской области остановлен

По его словам количество безработных в области за последние месяцы увеличилось почти вдвое – с 38 до 69 тысяч. А в первой декаде марта наблюдался ежедневный прирост безработных. Но сейчас, по словам Эдуарда Росселя, уровень безработицы остановил своё движение вверх. Основное количество сокращений, по словам губернатора, пришлось на металлургию, машиностроение и дорожное строительство.