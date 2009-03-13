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Posted 13 марта 2009, 06:36

Published 13 марта 2009, 06:36

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Рост безработицы в Свердловской области остановлен

13 марта 2009, 06:36
Такое заявление сделал накануне в Нижнем Тагиле губернатор Эдуард Россель.

По его словам количество безработных в области за последние месяцы увеличилось почти вдвое – с 38 до 69 тысяч. А в первой декаде марта наблюдался ежедневный прирост безработных. Но сейчас, по словам Эдуарда Росселя, уровень безработицы остановил своё движение вверх. Основное количество сокращений, по словам губернатора, пришлось на металлургию, машиностроение и дорожное строительство.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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