Свердловская область сильнее всех пострадала от кризиса

Подвела высокая концентрация металлургических и машиностроительных предприятий. А именно эти отрасли «просели» больше всего. На металлургическую отрасль приходится половина продукции Свердловской области. А доля машиностроения составляет 20%. Самым тяжёлым городом области является Нижний Тагил. Об этом заявил вчера на совещании с полпредом президента Николаем Винниченко в Нижнем Тагиле губернатор Эдуард Россель. Именно в Тагиле соседствуют металлургический комбинат и Уралвагонзавод. Причём, на долю последнего приходится 30% от продукции машиностроения области. Николай Винниченко пообещал приложить максимум усилий для оказания помощи предприятию. Впрочем, на этом же совещании были отмечены стабилизирующие моменты в экономике ведущих предприятий города.