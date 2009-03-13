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Posted 13 марта 2009, 06:36

Published 13 марта 2009, 06:36

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Свердловская область сильнее всех пострадала от кризиса

13 марта 2009, 06:36
Минрегионразвития назвал Свердловскую область одним из регионов, сильнее всего пострадавших от кризиса.

Подвела высокая концентрация металлургических и машиностроительных предприятий. А именно эти отрасли «просели» больше всего. На металлургическую отрасль приходится половина продукции Свердловской области. А доля машиностроения составляет 20%. Самым тяжёлым городом области является Нижний Тагил. Об этом заявил вчера на совещании с полпредом президента Николаем Винниченко в Нижнем Тагиле губернатор Эдуард Россель. Именно в Тагиле соседствуют металлургический комбинат и Уралвагонзавод. Причём, на долю последнего приходится 30% от продукции машиностроения области. Николай Винниченко пообещал приложить максимум усилий для оказания помощи предприятию. Впрочем, на этом же совещании были отмечены стабилизирующие моменты в экономике ведущих предприятий города.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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