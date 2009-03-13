Уральские спасатели готовятся к паводку

Уже сейчас возле многих водоёмов выставлены таблички, призывающие не выходить на лёд. Впрочем, тагильские водоемы пока вполне безопасны. По словам водных спасателей, к примеру, на городском пруду толщина льда составляет сегодня примерно 60 сантиметров. Такой лед способен выдержать вес человека. А таять он начнет, как ожидается, к концу марта. Вскрытие рек, по прогнозам спасателей, начнётся в Свердловской области во второй и третьей декаде апреля.