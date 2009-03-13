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Posted 13 марта 2009, 06:36

Published 13 марта 2009, 06:36

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Уральские спасатели готовятся к паводку

13 марта 2009, 06:36
По прогнозам регионального МЧС, в Свердловской области он наступит во второй половине апреля.

Уже сейчас возле многих водоёмов выставлены таблички, призывающие не выходить на лёд. Впрочем, тагильские водоемы пока вполне безопасны. По словам водных спасателей, к примеру, на городском пруду толщина льда составляет сегодня примерно 60 сантиметров. Такой лед способен выдержать вес человека. А таять он начнет, как ожидается, к концу марта. Вскрытие рек, по прогнозам спасателей, начнётся в Свердловской области во второй и третьей декаде апреля.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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