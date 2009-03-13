TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2009, 06:36

Published 13 марта 2009, 06:36

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В Нижнем Тагиле ожидается рост цен на импортные продукты

13 марта 2009, 06:36
Также, возможно, сократится ассортимент. Об этом нам сообщили в комитете по развитию потребительского рынка.

Дело в том, что в январе закупки импорта сократились на четверть. В том числе, меньше закуплено мяса и сахара. Отмечу, что сокращение ассортимента импортной продукции и её подорожание сейчас происходит по всей Свердловской области.В Свердловской области уже сокращается ассортимент продуктов питания. По словам министра торговли, питания и услуг Веры Соловьевой, в особенности эта тенденция касается импортной продукции. Вера Соловьёва также отметила, что больше всего сейчас дорожают такие продукты, как рыба, чай, кофе, яйца. В то же время немного дешевеют овощи, сообщает Деловой квартал. «Кроме того, начался рост цен на импортное продовольствие. Видимо, все это время мы жили на старых запасах, закупленных впрок по старым расценкам. Теперь же закупочные цены на кофе, чай, сахар выросли на 20-30 %», – сообщила г-жа Соловьева.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34