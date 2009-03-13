В Нижнем Тагиле ожидается рост цен на импортные продукты

Дело в том, что в январе закупки импорта сократились на четверть. В том числе, меньше закуплено мяса и сахара. Отмечу, что сокращение ассортимента импортной продукции и её подорожание сейчас происходит по всей Свердловской области.В Свердловской области уже сокращается ассортимент продуктов питания. По словам министра торговли, питания и услуг Веры Соловьевой, в особенности эта тенденция касается импортной продукции. Вера Соловьёва также отметила, что больше всего сейчас дорожают такие продукты, как рыба, чай, кофе, яйца. В то же время немного дешевеют овощи, сообщает Деловой квартал. «Кроме того, начался рост цен на импортное продовольствие. Видимо, все это время мы жили на старых запасах, закупленных впрок по старым расценкам. Теперь же закупочные цены на кофе, чай, сахар выросли на 20-30 %», – сообщила г-жа Соловьева.