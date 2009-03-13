Юбилейный вечер «Красногвардейца» пройдет в стиле фильма «Стиляги»

Но только на фотографиях. Проект «Волшебство кино» подготовила фотогруппа «Позитив» к юбилею кинотеатра «Красногвардеец». Ему в этом году исполняется 50 лет. Поздравить кинотеатр можно в эту субботу в 18 часов.На праздничном сеансе зрители увидят редкую ленту – пронзительную драму «Комиссар» с Ноной Мордюковой. Юбилейный вечер пройдет в стиле вышедшего недавно на экраны фильма «Стиляги». Всем, пришедшим в стиле 60-х годов прошлого века, билет обойдется в 2 раза дешевле.