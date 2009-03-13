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Posted 13 марта 2009, 06:36

Published 13 марта 2009, 06:36

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Юбилейный вечер «Красногвардейца» пройдет в стиле фильма «Стиляги»

13 марта 2009, 06:36
Инженер кинотеатра «Красногвардеец» стал мафиози. Бухгалтер превратилась в Чарли Чаплина. А заведующая – в Марлен Дитрих.

Но только на фотографиях. Проект «Волшебство кино» подготовила фотогруппа «Позитив» к юбилею кинотеатра «Красногвардеец». Ему в этом году исполняется 50 лет. Поздравить кинотеатр можно в эту субботу в 18 часов.На праздничном сеансе зрители увидят редкую ленту – пронзительную драму «Комиссар» с Ноной Мордюковой. Юбилейный вечер пройдет в стиле вышедшего недавно на экраны фильма «Стиляги». Всем, пришедшим в стиле 60-х годов прошлого века, билет обойдется в 2 раза дешевле.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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