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Posted 16 марта 2009, 15:31

Published 16 марта 2009, 15:31

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Каждое третье ДТП с участием детей происходит по вине юных участников движения

16 марта 2009, 15:31
Почти треть происшествий с детьми происходит по вине самих юных пешеходов. Такова статистика ДТП в Свердловской области.

За два месяца произошло 86 ДТП с участием детей. В них пострадали 88 юных свердловчан. Сегодня в Нижнем Тагиле стартует операция «Каникулы, дорога, дети». В связи с тем, что в школах начинаются весенние каникулы, сотрудники ГАИ просят водителей быть особенно внимательными. В рамках операции в школах пройдут недели безопасности, где детям напомнят, как вести себя на дорогах. Следить за соблюдением правил как юными, так и взрослыми участниками дорожного движения, будут до 30 марта.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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