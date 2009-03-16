Каждое третье ДТП с участием детей происходит по вине юных участников движения

За два месяца произошло 86 ДТП с участием детей. В них пострадали 88 юных свердловчан. Сегодня в Нижнем Тагиле стартует операция «Каникулы, дорога, дети». В связи с тем, что в школах начинаются весенние каникулы, сотрудники ГАИ просят водителей быть особенно внимательными. В рамках операции в школах пройдут недели безопасности, где детям напомнят, как вести себя на дорогах. Следить за соблюдением правил как юными, так и взрослыми участниками дорожного движения, будут до 30 марта.