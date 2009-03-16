На Белой катались на лыжах по-французски

По данным дирекции комплекса в мероприятии приняли участие свыше трех с половиной тысяч уральцев. Координатор образовательных и культурных франкоязычных проектов в Нижнем Тагиле Жаннетта Живова отметила, что SkiFest является первым мероприятием из целого ряда проектов, которые планируется осуществить в рамках дней французской культуры в Нижнем Тагиле. Следующим большим событием станет фестиваль франкоязычных театров. Он пройдет в театре кукол 20 и 21 марта. Тагильчане и гости города смогут посмотреть постановки театральных коллективов из Екатеринбурга, Уфы и других городов России.