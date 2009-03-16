Свердловск-Пассажирский переименуют

Станции Свердловск-Товарный, Свердловск-Пассажирский и Свердловск-Сортировочный теперь будут называться в соответствии с современным названием города. То есть предлагают назвать станции, к примеру, Екатеринбург-Пассажирский. Такое переименование, считает руководство железных дорог, устранит несоответствие между названиями станций и населённого пункта, в котором они расположены. Институт российской истории РАН дал положительные заключения на предложение вернуть станциям исторические наименования. Свое предложение РЖД уже направило в Федеральное агентство геодезии и картографии.