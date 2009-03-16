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Posted 16 марта 2009, 15:31

Published 16 марта 2009, 15:31

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Свердловск-Пассажирский переименуют

16 марта 2009, 15:31
Руководство РЖД предложило переименовать три станции на Свердловской железной дороге.

Станции Свердловск-Товарный, Свердловск-Пассажирский и Свердловск-Сортировочный теперь будут называться в соответствии с современным названием города. То есть предлагают назвать станции, к примеру, Екатеринбург-Пассажирский. Такое переименование, считает руководство железных дорог, устранит несоответствие между названиями станций и населённого пункта, в котором они расположены. Институт российской истории РАН дал положительные заключения на предложение вернуть станциям исторические наименования. Свое предложение РЖД уже направило в Федеральное агентство геодезии и картографии.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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