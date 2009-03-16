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Posted 16 марта 2009, 15:31

Published 16 марта 2009, 15:31

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Тагильчане жалуются на продавцов дорогих пылесосов

16 марта 2009, 15:31
Быть осмотрительными, покупая дорогостоящий аппарат для очистки дома, советуют специалисты.

Как рассказала нам главный специалист-эксперт нижнетагильского управления Роспотребнадзора Елена СтАрикова, в последние 2 недели жалуются многие тагильчане, купившие дорогой пылесос, который продают консультанты после проведенной дома презентации. По словам Елены Стариковой, люди недовольны, что консультанты ориентируют на цену 60-70 тысяч рублей. А после их ухода покупатель обнаруживает, что в договоре прописана сумма вдвое больше – 128 тысяч рублей. Аппарат не выполняет функции, анонсированные консультантом. Причем, на презентации демонстрируются аппараты одной модификации, а привозят – другой. Кроме того, нет информации о производителе и нет гарантии, отметила Елена Старикова. Она призывает потенциальных покупателей внимательно читать договор на приобретение дорогого аппарата. По словам специалистов Роспотребнадзора, чаще всего с жалобами на этот пылесос и его продавцов обращаются пожилые тагильчане.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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