Тагильчане жалуются на продавцов дорогих пылесосов

Как рассказала нам главный специалист-эксперт нижнетагильского управления Роспотребнадзора Елена СтАрикова, в последние 2 недели жалуются многие тагильчане, купившие дорогой пылесос, который продают консультанты после проведенной дома презентации. По словам Елены Стариковой, люди недовольны, что консультанты ориентируют на цену 60-70 тысяч рублей. А после их ухода покупатель обнаруживает, что в договоре прописана сумма вдвое больше – 128 тысяч рублей. Аппарат не выполняет функции, анонсированные консультантом. Причем, на презентации демонстрируются аппараты одной модификации, а привозят – другой. Кроме того, нет информации о производителе и нет гарантии, отметила Елена Старикова. Она призывает потенциальных покупателей внимательно читать договор на приобретение дорогого аппарата. По словам специалистов Роспотребнадзора, чаще всего с жалобами на этот пылесос и его продавцов обращаются пожилые тагильчане.