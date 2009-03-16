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Posted 16 марта 2009, 15:31

Published 16 марта 2009, 15:31

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Таксистов и водителей-частников просят быть осторожными

16 марта 2009, 15:31
С начала года зарегистрировано 10 таких преступлений - втрое больше, чем в тот же период прошлого года, - рассказали АПИ в ОблГАИ.

Одно из нападений на таксиста произошло в Нижнем Тагиле неделю назад. Ночью пассажиры нанесли водителю несколько ударов ножом и скрылись на его автомобиле. Мужчина выжил и смог вызвать милиционеров. Вскоре налетчиков задержали. Добавлю, что по данным правоохранительных органов, чаще всего нападают на водителей молодые люди, угрожают ножом, а отобранные машины впоследствии находят разбитыми или сожженными. ГАИ просит таксистов быть осторожнее, особенно в темное врем суток. Не стоит подвозить компании мужчин и брать голосующих в безлюдных местах.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
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