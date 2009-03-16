Таксистов и водителей-частников просят быть осторожными

Одно из нападений на таксиста произошло в Нижнем Тагиле неделю назад. Ночью пассажиры нанесли водителю несколько ударов ножом и скрылись на его автомобиле. Мужчина выжил и смог вызвать милиционеров. Вскоре налетчиков задержали. Добавлю, что по данным правоохранительных органов, чаще всего нападают на водителей молодые люди, угрожают ножом, а отобранные машины впоследствии находят разбитыми или сожженными. ГАИ просит таксистов быть осторожнее, особенно в темное врем суток. Не стоит подвозить компании мужчин и брать голосующих в безлюдных местах.