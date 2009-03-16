Торговцы, продавшие алкоголь подросткам, наказаны

Это результаты акции «Молодёжь без пива» в Нижнем Тагиле. Кроме того, к ответственности привлечены 6 родителей, которые злоупотребляли алкоголем и не могли нормально воспитывать детей. Напомню, что в рамках акции работала горячая линия с врачом-наркологом. Звонили туда родители, волнующиеся за своих детей. В основном они спрашивали, что необходимо для того, чтобы привести своего ребёнка на приём к наркологу.