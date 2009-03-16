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Posted 16 марта 2009, 15:31

Published 16 марта 2009, 15:31

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Торговцы, продавшие алкоголь подросткам, наказаны

16 марта 2009, 15:31
8 подростков поставлены на учёт за употребление алкоголя. Два продавца наказаны за продажу спиртного несовершеннолетним.

Это результаты акции «Молодёжь без пива» в Нижнем Тагиле. Кроме того, к ответственности привлечены 6 родителей, которые злоупотребляли алкоголем и не могли нормально воспитывать детей. Напомню, что в рамках акции работала горячая линия с врачом-наркологом. Звонили туда родители, волнующиеся за своих детей. В основном они спрашивали, что необходимо для того, чтобы привести своего ребёнка на приём к наркологу.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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