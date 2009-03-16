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Posted 16 марта 2009, 15:31

Published 16 марта 2009, 15:31

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Юные тагильские литераторы участвуют во всероссийском конкурсе

16 марта 2009, 15:31
Тагильские дети примут участие во всероссийском фестивале литературного творчества детей и юношества "Волшебная строка".

В рамках фестиваля проходит конкурс юных литераторов от 12 до17 лет в пяти номинациях, среди них - "Поэзия", "Проза" и "Сказка и фантастика". В этом году в конкурсе приняли участие более 700 юных авторов из 48 регионов России, а также Белоруссии, Украины и Казахстана. 250 соискателей - жители Свердловской области. Юные авторы Тагила регулярно принимают участие в этом конкурсе и занимают призовые места, рассказали нам в центральной детской городской библиотеке. В этом году свои работы представили 24 юных тагильчанина. Итоги конкурса подведут в конце марта.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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