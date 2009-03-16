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Posted 16 марта 2009, 15:31

Published 16 марта 2009, 15:31

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Юный тагильский тяжелоатлет стал победителем Первенства России

16 марта 2009, 15:31
Представитель спортивного клуба «Спутник» Егор Климонов стал победителем Первенства России по тяжелой атлетике среди юношей 1992 г.р., прошедшего в Тольятти.

Выступая в весовой категории до 77 кг, ученик Заслуженного тренера России Николая Пятницкого показал лучший результат в рывке – 134 кг. Во втором упражнении – толчке зафиксировал вес 170 кг. В сумме двух упражнения Егор Климонов набрал 304 кг, опередив серебряного призера на 14 кг. В итоге он включен в состав юношеской сборной России для участия в первенстве мира, которое пройдет в мае в Таиланде.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Спорт
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