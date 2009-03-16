Юный тагильский тяжелоатлет стал победителем Первенства России

Выступая в весовой категории до 77 кг, ученик Заслуженного тренера России Николая Пятницкого показал лучший результат в рывке – 134 кг. Во втором упражнении – толчке зафиксировал вес 170 кг. В сумме двух упражнения Егор Климонов набрал 304 кг, опередив серебряного призера на 14 кг. В итоге он включен в состав юношеской сборной России для участия в первенстве мира, которое пройдет в мае в Таиланде.