Юный тагильский тяжелоатлет стал победителем Первенства России

Posted 16 марта 2009, 15:31
Published 16 марта 2009, 15:31
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Выступая в весовой категории до 77 кг, ученик Заслуженного тренера России Николая Пятницкого показал лучший результат в рывке – 134 кг. Во втором упражнении – толчке зафиксировал вес 170 кг. В сумме двух упражнения Егор Климонов набрал 304 кг, опередив серебряного призера на 14 кг. В итоге он включен в состав юношеской сборной России для участия в первенстве мира, которое пройдет в мае в Таиланде.
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