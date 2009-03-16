Жаловаться на товары и услуги стали чаще

Как сообщила начальник отдела по защите прав потребителей свердловского Роспотребнадзора Наталья Афанасьева, всего в ведомство поступило более 8,5 тысяч жалоб. Наибольший рост отмечается в сферах финансовых, транспортных и туристических услуг. Кстати, в Нижнем Тагиле сегодня работала горячая линия для потребителей. Итоги ее подведут в ближайшие дни.