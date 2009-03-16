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Posted 16 марта 2009, 15:31

Published 16 марта 2009, 15:31

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Жаловаться на товары и услуги стали чаще

16 марта 2009, 15:31
Количество жалоб на качество товаров и услуг в Свердловской области в прошлом году выросло на 20 процентов.

Как сообщила начальник отдела по защите прав потребителей свердловского Роспотребнадзора Наталья Афанасьева, всего в ведомство поступило более 8,5 тысяч жалоб. Наибольший рост отмечается в сферах финансовых, транспортных и туристических услуг. Кстати, в Нижнем Тагиле сегодня работала горячая линия для потребителей. Итоги ее подведут в ближайшие дни.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
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