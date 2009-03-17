"Кредитная" просрочка на Среднем Урале стремительно растет

По данным Центробанка, розничный кредитный портфель области составляет 138,5 миллиардов рублей, а доля просрочки равняется почти 2,5%. К примеру, в в соседней Тюменской области менее 1,5%. Среднеуральские аналитики считают, что реальный уровень невозвратов по кредитам вдвое больше указанного ЦБ РФ. Причем растет просрочка каждый месяц. В некоторых банках доля невозвратов уже перевалила за 10%. При этом уровень просрочки более 15% просто губителен для банков", - отмечает "Уралинформбюро" со ссылкой на финансистов.