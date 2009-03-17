Президент поторопил чиновников с распределением господдержки

На встрече с первым вице-премьером Игорем Шуваловым глава государства напомнил, что решение об использовании механизма госгарантий для поддержки таких компаний было принято еще в октябре, а в декабре вышло и решение Правительства. На сегодня не выдана ни одна госгарантия. Нужно быстрее все это делать. Цена вопроса — остановка производства, — подчеркнул Президент. Он добавил, что речь идет только о тех, кто уже получил "добро" от соответствующей правительственной комиссии. Напомню, в список вошли НТМК и УВЗ.