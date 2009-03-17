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Posted 17 марта 2009, 16:02

Published 17 марта 2009, 16:02

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Прокуратура выявила серьезные нарушения в депо Смычка

17 марта 2009, 16:02
Серьезные нарушения трудового законодательства выявила транспортная прокуратура в локомотивном депо «Смычка». В частности, по мнению прокуратуры, руководство предприятия незаконно привлекало работников к дисциплинарной ответственности.

Так, накануне с электровозов пропали части, содержащие медь. Руководство депо посчитало, что причина - халатность персонала и наказала всех. По данным прокуратуры 36 работников предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. 13 машинистов электровозов перевели в помощники машинистов. А 24-х работников обязало погасить материальный ущерб. Каждому из них пришлось возместить предприятию 1400 рублей. Транспортная прокуратура посчитала, что издание этих приказов сопровождалось многочисленными нарушениями. На оба документа, а также еще на 7 приказов начальника локомотивного депо Смычка прокурор вынес протесты.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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