Прокуратура выявила серьезные нарушения в депо Смычка

Так, накануне с электровозов пропали части, содержащие медь. Руководство депо посчитало, что причина - халатность персонала и наказала всех. По данным прокуратуры 36 работников предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. 13 машинистов электровозов перевели в помощники машинистов. А 24-х работников обязало погасить материальный ущерб. Каждому из них пришлось возместить предприятию 1400 рублей. Транспортная прокуратура посчитала, что издание этих приказов сопровождалось многочисленными нарушениями. На оба документа, а также еще на 7 приказов начальника локомотивного депо Смычка прокурор вынес протесты.