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Posted 17 марта 2009, 16:02

Published 17 марта 2009, 16:02

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Штраф за распитие алкоголя на улице могут поднять до 5-ти тысяч рублей

17 марта 2009, 16:02
Пить на улице станет накладно. Законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях внесло в Госдуму правительство России. Согласно документу распитие алкогольной продукции крепче 12 градусов в общественных местах – на улицах, стадионах и в скверах – и в общественном транспорте – самолётах, автобусах, трамваях и электричках – будет караться штрафом от одной до пяти тысяч рублей.

Сейчас с нарушителей берут от 300 до 500 рублей, пишет газета "Труд".

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
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