Штраф за распитие алкоголя на улице могут поднять до 5-ти тысяч рублей

Пить на улице станет накладно. Законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях внесло в Госдуму правительство России. Согласно документу распитие алкогольной продукции крепче 12 градусов в общественных местах – на улицах, стадионах и в скверах – и в общественном транспорте – самолётах, автобусах, трамваях и электричках – будет караться штрафом от одной до пяти тысяч рублей.