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Posted 17 марта 2009, 16:02

Published 17 марта 2009, 16:02

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Служебная собака помогла найти напавших на водителя преступников

17 марта 2009, 16:02
Очередное нападение на водителя совершено в Пригороде Нижнего Тагила. Но на этот раз от рук преступников пострадал не таксист.

Вчера в 16 часов селе Николо-Павловское двое злоумышленников напали на водителя, который привёз товар в продуктовый магазин. Преступники попытались ударить мужчину битой, но он оказал сопротивление, и налетчики сбежали. А водитель обратился в милицию. В поисках сбежавших разбойников принял участие кинолог с собакой. Она привела милиционеров на станцию Монзино. Там и были задержаны нападавшие. Водитель их опознал. И потерпевший, и преступники живут в посёлке Лёвиха. Добавлю, что в последнее время на Среднем Урале участились случаи нападения на водителей. Но чаще всего это таксисты и люди, нанимающиеся частным извозом.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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