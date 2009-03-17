Служебная собака помогла найти напавших на водителя преступников

Вчера в 16 часов селе Николо-Павловское двое злоумышленников напали на водителя, который привёз товар в продуктовый магазин. Преступники попытались ударить мужчину битой, но он оказал сопротивление, и налетчики сбежали. А водитель обратился в милицию. В поисках сбежавших разбойников принял участие кинолог с собакой. Она привела милиционеров на станцию Монзино. Там и были задержаны нападавшие. Водитель их опознал. И потерпевший, и преступники живут в посёлке Лёвиха. Добавлю, что в последнее время на Среднем Урале участились случаи нападения на водителей. Но чаще всего это таксисты и люди, нанимающиеся частным извозом.