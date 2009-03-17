Царапины автомобилям скоро будут не страшны

Для этого необходимо просто оставить поцарапанную машину на солнце. В состав уникального покрытия входит хитозан. Под воздействием ультрафиолета он создает новые химические цепи, которые заменяют повреждённые частички. Таким образом, царапина со временем исчезает. Причём регенерация небольшого участка займёт не больше часа. Команда разработчиков уже начала планирование промышленного внедрения своей революционной разработки, передаёт ГородФМ.