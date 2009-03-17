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Posted 17 марта 2009, 16:02

Published 17 марта 2009, 16:02

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Царапины автомобилям скоро будут не страшны

17 марта 2009, 16:02
Учёным удалось разработать новейшее полиуретановое покрытие, которое способно сглаживать и уничтожать царапины на автомобилях.

Для этого необходимо просто оставить поцарапанную машину на солнце. В состав уникального покрытия входит хитозан. Под воздействием ультрафиолета он создает новые химические цепи, которые заменяют повреждённые частички. Таким образом, царапина со временем исчезает. Причём регенерация небольшого участка займёт не больше часа. Команда разработчиков уже начала планирование промышленного внедрения своей революционной разработки, передаёт ГородФМ.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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